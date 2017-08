The examples populate this alert with dummy content

ROLLER DERBI Lara Selva en el Mundial de roller La alcoyana que juega en el Alcoy Roller Derby disputa este mundial que se celebra en China lunes, 28 de agosto de 2017 Lara Selva ha sido convocada por la selección española de Roller Derby para jugar en los Word Roller Games 2017 que tendrán lugar en Nanjing (China). La jugadora, con el resto de las seleccionadas, viajará a China la próxima semana ya que los juegos se celebrarán del 27 de agosto al 10 de septiembre. Los WRG son los mundiales de las diez modalidades que conforman la disciplina del roller: hockey patines, hockey línea, patinaje artístico, patinaje de velocidad, inline freestyle, Roller Derby, alpino en línea, descenso, skateboarding y roller freestyle. En la modalidad de Roller Derby, además de España, compiten: Australia, Japón y Estados Unidos. Este año se celebrarán en la ciudad china de Nanjing, pero los WRG de 2019 toma el relevo Barcelona. La jugadora alcoyana es la única seleccionada perteneciente a la Federación de Patinaje de la Comunidad Valenciana. El resto del combinado español pertenece a otros equipos de ciudades como Madrid, Tenerife o Vigo. Durante el mes de agosto, todas las jugadoras se han reunido para entrenar de manera conjunta y se han seguido unas pautas de entrenamiento individuales para poder seguir preparándose cada una en su ciudad. Lara Selva fue seleccionada por Laura Muñoz, actual seleccionadora española, y jugará como pívot y jammer. En esta última posición es donde Lara se siente más cómoda y destaca por su gran rapidez y agilidad sobre los patines. Aunque su experiencia en Roller Derby y otros deportes, como el hockey y el fútbol, le permite tener una gran visión estratégica para ser pívot. Las jugadoras de Alcoy Roller Derby siguen en activo y tienen presencia en competiciones a nivel mundial, como es el caso de Lara Selva, y en torneos nacionales, como hicieron Alba Nadal y Keka Sánchez en el Torneo Nacional de Roller Derby que tuvo lugar el pasado mes de julio. Ambas jugaron con el equipo de Murcia.