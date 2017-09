The examples populate this alert with dummy content

ROLLER DERBY Lara Selva se trae la medalla de bronce La alcoyana la consiguió en el Mundial de Roller Derby FIRS en los WRG 2017 lunes, 04 de septiembre de 2017 más información Lara Selva en el Mundial de roller La alcoyana Lara Selva hace historia consiguiendo la medalla de bronce con la Selección Española de Roller Derby FIRS en los World Roller Game 2017. Es la primera vez que esta selección participa en esta modalidad y el resultado no ha podido ser mejor, siendo también la primera vez que participaba de forma internacional. La competición se disputó en Nanjing (China). Las chicas entrenadas por Laura Muñoz, fueron terceras por detrás de Australia, segundas, y Estados Unidos, que se proclamaron campeonas. Lara Selva participó como única representante de la Federación de Patinaje de la Comunitat Valenciana y actualmente juega en el Roller Derby Alcoy. El miércoles llegará a España.