NADAL ALCOIÀ Largas colas en la venta presencial de entradas para el Campamento Real La Asociación Cultural Samarita ha puesto a la venta 3.000 entradas para las dos ubicaciones de campamento sábado, 08 de diciembre de 2018 Una de las paradas del Mercat de Nadal en La Glorieta ha tenido más actividad que el resto. Se trata de la ocupada por la Asociación Cultural Samarita que ha puesto a la venta 6.000 entradas para el Campamento Real. En realidad para los dos campamentos o dos ubicaciones, dado que este año se incorpora un segundo en el Baradello Moya al que ya se había podido visitar en el Preventorio los años anteriores. En total se han puesto a la venta 15.000 entradas, de las 9.000 ya se agotaron en venta on-line y estas 3.000 se espera que se agoten en venta presencial. En la mañana del sábado salían las entradas para el Campamento de los Reyes en el Baradello Moya con autobús y por la tarde, 18 horas, otras sin autobús. Para la mañana del domingo 9, 12 horas, se pondrán a la venta las entradas para el Campamento del Escriba en el Preventorio con autobús y por la tarde, 18 horas, sin autobús. Las otras 3.000 entradas se las ha reservado la Asociación Cultural Samarita para sus compromisos y patrocinadores. La venta de las entradas se ha empezado antes en la mañana del sábado al ver que ya había largas colas de familias enteras esperando a obtener estos pases. El dinero recaudado con esta actividad, 15.000 euros, a euro la entrada, será para las entidades solidarias locales relacionadas con la infancia como ha explicado el presidente de la Asociación Cultural Samarita, David Ponsoda, a Radio Alcoy, quien se ha mostrado muy satisfecho por la respuesdta.