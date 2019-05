The examples populate this alert with dummy content

COCENTAINA L'arquebisbe Cañizares obrirà els actes del V Centenari de la Mareta Presidirà una missa que tindrà lloc aquest diumenge 5 a les 19 hores - Després s'encendran les 27 fogueres en el Pla per les 27 llàgrimes de la Mare de Déu jueves, 02 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (02/05/2019) Els actes pel V Centenari del miracle de les llàgrimes de la Verge del Miracle de Cocentaina començaran aquest diumenge 5 de maig a les 19 hores en una eucaristia presidida per l’arquebisbe de Valencia, Antonio Cañizares, en el Monestir de la Mare de Déu. Després també s’encendran les 27 fogueres per les 27 llàgrimes de la Mareta en la plaça del Pla. Eduardo Rengel es rector de Santa María i director espiritual de la Pia Unió i ha explicat un dels actes futurs més destacats com serà una ‘peregrinació’ de la imatge de la Mareta pels diferents barris i comunitats religioses de la localitat. També hi haurà actes culturals, entre els que destacaran dos exposicions, concerts, llibres... amb la implicació d’associacions i particulars de tota la localitat, com han explicat els presidents de la Pía Unión, Cristian Barrachina i Reis Juan. El miracle va ocórrer un 19 d’abril de 1520 i per això en menys d’un any s’acompliran 500 d’aquesta efemèride.