TRAGALUZ L'art del 3D José Antonio Picazo i Anabel Torres impartiran una formació en el IVAM CADA Alcoy per a crear art i imprimir en 3D - El curs serà gratuït i se celebrarà cada divendres d'octubre i novembre a la Factoria Creativa viernes, 20 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (20/09/2019) Obrim nova edició de Tragaluz, el suplement cultural de Radio Alcoy amb el recolzament de la regidoria de Cultura de l’Ajuntament d’Alcoi, en la que l’art i les noves tecnologies s’abracen gràcies a una iniciativa que es durà a terme a la Factoria Creativa de l’IVAM CADA Alcoy. Serà un taller d’art i impressió en 3D que està convocat per als mesos d’octubre i novembre. El Consell de Cultura de l’Ajuntament ha avalat la celebració d’aquesta formació que, com ha explicat José Antonio Picazo, un dels professors del curs, va dirigida per a qualsevol persona amb ganes d’experimentar, de conèixer el món de l’art i del disseny a través d’aquesta tecnologia. El regidor de Cultura, Raül Llopis, junt a l’artiste, han presentat públicament aquest curs -que també será impartit per Anabel Torres- que es desenvoluparà cada divendres d’octubre i novembre, a la tercera planta de l’antic edifici del Monte de Piedad. En Tragaluz també hem parlat de la XXV Mostra de Teatre Amateur Vila d'Ibi i l'agenda cultural del cap de setmana.