The examples populate this alert with dummy content

COMERÇ L’art modela l’oferta en Fira Mercat Gandia Díhuit expositors mostren els seus treballs de pintura, escultura i ceràmica durant set dies en el Prado jueves, 26 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (26/12/2019) Gandia tanca el cicle de fires amb el Mercat d’Art on participaran díhuit expositors, segons ha informat el regidor de Polítiques Económiques i Comerç Ferran Martínez, per mostrar al públic els seus treballs d’escultura, ceràmica i pintura. La Plaça del Prado serà l’epicentre d’aquesta nova aposta comercial que romandrà oberta el divendres 27, de 19 a 21 hores, i del 28 al 30 de desembre i del 2 al 4 de gener d’11 a 21 hores. En Hoy por Hoy Alcoy, el regidor ha exposat més activitats, com els tallers adreçats als xiquets, que es desenvoluparan en l’última convocatòria de Fira Mercat Gandia de 2019.