TRAGALUZ L’art de Mónica Jover dona la benvinguda a l’IVAM CADA Alcoi L’artista alcoiana presenta la seua obra “Hilando…el tiempo” que s’exposa en l’entrada de l’edifici – Rafael Álvarez porta un clàssic de la literatura al Teatre Calderón viernes, 13 de diciembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (13/12/2019) Mónica Jover acaba de presentar la seua obra Hilando…el tiempo que s’exposa en l’entrada de l’IVAM CADA Alcoi. Dos grans quadres que ha estat creant els darrers mesos rere obtindre un dels premis Llançadora de creació i investigació en les arts contemporànies. L’artista alcoiana ha estat en Tragaluz per explicar el que ha plasmat en el llenç. Un clàssic de la literatura és protagoniste aquesta vesprada al Teatre Calderón d'Alcoi gràcies a l’actuació de Rafael Álvarez. El Brujo representará el monòleg, adaptació de Fernando Fernán Gómez, de El Lazarillo de Tormes. Per altra part, dediquem compassos d’aquest Tragaluz amb música ja que Rickho ofereix aquesta nit un concert en la Sala Gaudí d’Alcoi. Per últim, el Museu de Belles Arts Gravina d’Alacant ha tornat a obrir les portes, rere unes obres de millora de la climatització, oferint unes interessants exposicions. Entre d’elles, es mostren cinc obres –algunes d’elles inèdites- del pintor alcoià Antonio Gisbert. La vicepresidenta primera i diputada de Cultura, Julia Parra, explica quin art firmat pel prestigiós pintor alcoià es pot visitar al Mubag.