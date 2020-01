The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY L’art de tocar les campanes Campaners del Comtat visibilitzen l’ofici de fer sonar els vasos metàl·lics que coronen les esglèsies i ermites i recuperar el patrimoni dels campanaris de la comarca martes, 21 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (21/01/2020) El col·lectiu Campaners del Comtat està desenvolupant una tasca de difusió del patrimoni dels campanaris de la comarca. A través de xerrades, participació en el volteig de campanes manulament o en jornades de portes obertes en campanaris, també, apropen a la ciutadania la funció de l’ofici del campaner. Josep Jordá i Jorge Ferri, components de l’associació, en Hoy por Hoy Alcoy han parlat de les activitats que duen a terme per visibilitzar l’art de tocar les campanes.