TRAGALUZ L'art ubrà tornarà a inundar Alcoi La ciutat acollirà la propera setmana una nova edició de Urban Skills que integra la creació de murals, conferències, tallers i concerts de rap viernes, 27 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (27/09/2019) Alcoi acollirà del 30 de setembre al 6 d’octubre la Mostra de Cultura Urbana, Urban Skills, en la que el grafiti a diferents indrets de la ciutat, projeccions de documentals o tallers de rap tindran molt a dir. En Tragaluz, hem escoltat les activitats previstes en aquest certamen així com un avanç de la programació de la temporada de l'Associació Amics de la Música d'Alcoi. Al programa també ha estat Jesús Fuertes, director de la banda jove de la Societat Musical Nova d'Alcoi, per parlar-nos del concert que celebraran aquest diumenge al Teatre Principal. Una actuació amb que, també, contaran amb la banda d'educands de l'Associació Amics de la Música de Callosa d'en Sarrià. I hem fet un repàs a l'agenda cultural de l'últim cap de setmana del mes de setemebre.