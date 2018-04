The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las 10 claves de una Fiesta única La ciudad se transforma para homenajear a San Jorge y rememorar la batalla histórica en la que al-Azraq murió a las puertas de la villa en 1276 viernes, 20 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Muchos factores contribuyen a conceder a la Fiesta de Alcoy un carácter único. Estos son los más relevantes: 1 Evocación histórica La Fiesta de Alcoy tiene sus orígenes en un hecho histórico: la batalla acaecida en 1276 en la que murió el caudillo árabe al-Azraq. La leyenda atribuye a la intervención de San Jorge la victoria cristiana. Como escribió la historiadora Carmen Llorca, “Alcoy, como las ciudades escogidas en la Edad Media, tiene su historia y su patrón”. 2 Tradición centenaria La primera referencia a los Moros y Cristianos, aunque lejos de lo que representa hoy en día, se remonta al siglo XVII. Más de tres siglos contemplan la particular forma con la que Alcoy evoca a su historia y celebra la llegada de la primavera. 3 La mística de San Jorge San Jorge es el centro de la Fiesta como antes lo fue de la vida pública de la villa medieval que ya en el siglo XIII votó al santo como patrón y se comprometió a levantarle un templo. La actual iglesia data de 1921. 4 Trilogía de referencia La estructura actual de la Fiesta data de mitad del siglo XVIII. El primer día se dedica a los desfiles, el segundo concentra los actos religiosos y el tercero recrea la batalla histórica. El ‘modelo Alcoy’ ha sido exportado a los cientos de municipios que en España celebran festejos de Moros y Cristianos. 5 Tormenta de pólvora La batalla de arcabucería es el origen de la actual fiesta. El uso de la pólvora formó parte de los festejos que ya en el siglo XVI Alcoy dedicaba a San Jorge. Cada 24 de abril una auténtica tormenta de pólvora inunda las calles del centro de la ciudad. Es uno de los actos pirotécnicos más importantes de España. 6 El embrujo de Sant Nicolauet Vecinos y forasteros coinciden en destacar que el escenario en el que transcurre la Fiesta es único e incomparable. La estrechez de la calle donde comienzan las Entradas establece un vínculo especial entre el festero, el músico y el público. En esa unión reside el embrujo de la Fiesta de Alcoy. 7 La escuadra, tesoro preciado Cuando el manjar es ofrecido con cuentagotas, su sabor es todavía más especial. Es lo que sucede con la escuadra, la formación por antonomasia en los desfiles. En Alcoy, un máximo de 22 festeros por filà pueden disfrutarla cada año. De ahí que el deleite sea mayúsculo. 8 Pasión por los músicos En el seno de una filà es difícil durante la trilogía diferenciar al músico del festero. Ambos elementos son partes indisolubles de las filaes. Esa pasión se demuestra con el hecho de que la víspera de la Fiesta esté dedicada a dar la bienvenida a quienes ponen banda sonora a cada uno de los actos. 9 La gran pasarela Cada Día de las Entradas las filaes de cargo y las escuadras especiales estrenan diseños. La ciudad se convierte en una pasarela gracias al trabajo de diseñadores y artesanos. Los trajes que ven la luz en Alcoy marcan tendencia y son utilizados en los festejos de otras localidades. 10 Una ciudad entregada Alcoy vive para la Fiesta, su más grande cita anual. La ciudad se vuelca con los Moros y Cristianos, ya sea participando de ella o disfrutándola desde las aceras como público. El ímpetu colectivo le ha valido a Alcoy el calificativo de capital de los Moros y Cristianos.