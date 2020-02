The examples populate this alert with dummy content

TRADICIONES Las actividades del Grup de Danses Sant Jordi, en Amagatalls de la Festa Ana Cruz y Ferran Mengual, representantes del grupo, han estado en Radio Alcoy con Paco Aznar, para explicarle las citas festivas en las que participan a lo largo del año, así como su trayectoria jueves, 20 de febrero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (20/02/2020) El Grup de Danses Sant Jordi ha sido el invitado del programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar. Ana Cruz y Ferran Mengual, representantes de esta entidad, han sido los invitados para poder hablar de las distintas actividades en las que participan a lo largo del año así como su amplia trayectoria.