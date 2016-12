The examples populate this alert with dummy content

SORTEO NAVIDAD Las administraciones ponen a la venta un 16% más de lotería En el caso de Alcoy la consignación ha ascendido a 4.413.720 euros en décimos y participaciones-En la comarca la cifra de números a la venta tiene un valor de 5.170.040 euros miércoles, 21 de diciembre de 2016 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (21/12/2016) Alcoy y comarca ha puesto a la venta un 16% más de Lotería para el sorteo del Gordo de este año respecto al año pasado. En el caso de Alcoy la consignación ha ascendido a 4.413.720 euros en décimos y participaciones, frente a los 3.831.120 del año pasado. En la comarca las administraciones de lotería también incrementan los números puestos a la venta que pasan de 4.418.360 euros en participaciones a 5.170.040 de este 2016, según la información facilitada por la Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado. El sorteo extraordinario del Gordo se celebra el Teatro Real de Madrid este jueves 22 de diciembre. Radio Alcoy se lo ofrece en directo en la emisión de Hoy por Hoy y con la confianza de repetir resultados de 2006 en que el Gordo regó de millones la localidad de Onil.