HOY POR HOY Las amas de casa celebran en Alcoy su congreso provincial La cita sale por primera vez fuera de la ciudad de Alicante para desarrollarse en el Ágora el jueves 16 y viernes 17 de noviembre-La federación provincial aglutina a 24.000 socias lunes, 13 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (13/11/2017) Alcoy acoge las XXV Jornadas Provinciales Directivas de Asociaciones de Amasa de Casa y Consumidores este jueves 16 y viernes 17 de noviembre de amas de casa. La asociación de Alcoy ejercerá de anfitriona. El programa se ha desglosado en dos jornadas que se desarrollarán en el Ágora. La primera abordará cuestiones de salud alimentaria y sobre consumo, a cargo de expertos en nutrición y derecho de los clientes frente abusos. El viernes las charlas versarán sobre igualdad y derechos de las mujeres. La presidenta de las amas de casa de Alcoy, Maribel Botella, en Hoy por Hoy Alcoy, ha destacado "el logro" que ha supuesto sacar esta cita de Alicante y considera que la implicación en la Feria del Modernismo ha sido clave. La federación de Alicante cuenta con 24.000 socias en toda la provincia. La XXV Jornadas Provinciales Directivas de Asociaciones de Amasa de Casa y Consumidores se desarrollan en el Ágora y se clausuran el viernes a mediodía.