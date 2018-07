The examples populate this alert with dummy content

HUELGA Las ambulancias se paran por tiempo indefinido Los técnicos del servicio han declarado el cese de la actividad en toda la Comunitat Valenciana - En Alcoy y comarca son cuatro las ambulancias que no están operando desde esta mañana, tres vehículos de transporte no asistencial y un soporte de Onil martes, 03 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El servicio de ambulancias se ha declarado en huelga sin fecha de caducidad en toda la Comunitat. Hasta treinta trabajadores de las ambulancias se han manifestado frente al Hospital Virgen de los Lirios en Alcoy para pedir una mejora de su situación laboral. Una huelga pendiente desde el año pasado, cuando fue desconvocada, pero que se ha convertido en firme al no existir acuerdo con la patronal, ya que, dicen los manifestantes, no se ajusta al convenio colectivo fijado en 2013. Lo ha explicado Juan Antonio Olmedo, delegado sindical de Ambulancias de Alcoy: "Hemos estado un año negociando con la patronal y el compromiso ha sido nulo, con lo que nos hemos visto obligados a volver a convocar la huelga, esta vez, de manera indefinida (...) Pedimos una mejora de nuestras condiciones salariales, tenemos convenios de empresa, no unas condiciones dignas, nos excedemos de las horas de trabajo; nuestro salario no es, ni mucho menos, alto". Los Servicios de Atención Médica de Urgencia, el conocido SAMU, están asegurados, dando prioridad a los pacientes de quimio, diálisis, radioterapias y altas en camilla. La rehabilitación y los viajes a Valencia están limitados, ya que no se asegura la vuelta en ambulancia del enfermo. Por otra parte, los soportes básicos de ambulancia se han reducido al 80% y tres de los ocho vehículos de transporte no asistencial del Virgen de los Lirios están parados. En total, cuatro ambulancias, contando el soporte que opera en Onil, han dejado de funcionar de manera indefinida en la comarca desde esta mañana por tiempo indefinido.