FIESTAS Las antiguas filaes de caballería desfilarán en la Semana Modernista La Asociación de San Jorge se suma a la celebración con un acto que evoca los Moros y Cristianos de principios del siglo XX jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La segunda Semana Modernista de Alcoy contará con un desfile de Moros y Cristianos. La Asociación de San Jorge se suma a la celebración a través de una Gloria Modernista con la que recuperará a las antiguas filaes de caballería, habituales en los festejos de los siglos XIX y XX y de las que solo se conservan (ya sin caballo) los Realistas y los Berberiscos. El desfile se celebrará el sábado, 22 de septiembre, a las 19.00 horas. La Asociación sacará a la calle los antiguos diseños de filaes desaparecidas. También recupera trajes de heraldo originales de los primeros años del pasado siglo. El director de la banda la Societat Musical Nova irá ataviado con traje de época, confeccionado por la entidad para celebrar en 2017 su 175 aniversario. El recorrido de la primera Gloria Modernista partirá desde la Font Redona, pasando por Sant Nicolau, hasta llegar a la plaza de España, donde habrá una recreación de las tradicionales luchas de caballería. El desfile culminará en la iglesia de San Jorge.