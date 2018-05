The examples populate this alert with dummy content

ESTUDIO Las apuestas enganchan al 70% de los jóvenes que prueban el juego Así lo revela un estudio reciente realizado por la Diputación de Alicante a escala provincial, que va a iniciar una política preventiva para evitar que los jóvenes se conviertan en dependientes de los juegos de apuestas miércoles, 16 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (16/05/2018) La Diputación de Alicante acaba de presentar las conclusiones finales del estudio Juego de apuestas en adolescentes en el que han participado cerca de 2.500 alumnos de 4º de ESO y de 1º y 2º de Bachiller de la provincia. El principal dato de este análisis es que 7 de cada 10 jóvenes que han jugado una primera vez continúan con este hábito. Hasta un 3% se corresponde con chavales que sufren consecuencias problemáticas, mientras que el 4,8% juega "con cierto riesg"o. Según el documento, la creciente presencia de los juegos de apuestas entre adolescentes alcanza proporciones preocupantes desde la legalización del juego online. El sector de apuestas deportivas en la red es el que ha alcanzado un mayor auge. El estudio ha sido presentado por la diputada de Familia y Ciudadanía, Mercedes Alonso, que ha explicado que esta es la segunda fase del proyecto que inició en 2016 la Universidad Miguel Hernández de Elche. Tras los resultados arrojados, la Diputación ha puesto en marcha un programa de actuaciones enfocadas a desarrollar propuestas preventivas en los centros educativos que van desde la formación de los profesionales de la enseñanza, hasta los servicios sociales y los sanitarios.