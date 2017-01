The examples populate this alert with dummy content

MOSTRA DE TEATRE Las artes escénicas alcoyanas ya tienen cantera Las Concejalías de Educación y Cultura inauguran la primera Mostra de Teatre para escolares, que del 3 al 7 de abril interpretará un repertorio de 15 obras sábado, 14 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (12/01/2017) Las artes escénicas alcoyanas abren su propia cantera. Nace la Mostra de Teatre para escolares de mano de las Concejalías de Educación y Cultura, encabezadas por los ediles Alberto Belda y Raül Llopis, respectivamente. La Mostra de Teatre Escolar abre el telón a las jóvenes y pequeñas promesas de Alcoy. Las artes escénicas descubrirán las dotes y aptitudes de los estudiantes del 3 al 7 de abril, fecha prevista para la primera representación teatral a cargo de alumnos de educación infantil hasta secundaria. En total, 15 obras, 3 de alumnos de infantil, 7 de primaria, 4 de secundaria y 1 de alumnos de primaria y secundaria, procedentes de 10 centros educativos. Las obras, con una duración mínima de 15 minutos y máxima de 40, tendrán pases de mañana para el público escolar y por la tarde para el espectador general, a través de las representaciones en el Teatre Principal y el Centre Cultural Mario Silvestre.