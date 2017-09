The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Las aulas reabren para 11.251 alumnos de Infantil a Bachillerato, Ciclos y FP Conco centros se acogen al decreto del Plurilingüísme con 18 horas en Valenciano-Todos los colegios públicos y dos concertados aplicarán desde octubre la jornada continua lunes, 11 de septiembre de 2017 El curso escolar 2017-18 ha arrancado este lunes para todas las etapas. Las aulas han vuelto a abrir para 11.251 alumnos de Infantil a Bachillerato y FP. Primaria con 3.732 alumnos es la etapa más numerosa, seguida de Secundaria con 2.636 alumnos, según datos del Departamento de Educación. En Infantil 513 alumnos de 3 años inician su escolarización. Son la tercera parte de los 1.586 alumnos que comprenden toda la etapa junto a los de 4 y 5 años. En El Romeral y Miguel Hernández han tenido su primer día 36 alumnos de las aulas de 2 años. En aplicación del decreto del Plurilingüísme, los escolares de Miguel Hernández, San Vicente, Romeral, Horta Major y Carmelitas recibirán 18 horas y media en valenciano y el resto de los centros tendrán entre 8 y nueve horas lectivas en valenciano. Todos los centros públicos y Sagrada Familia se sumaran a partir de octubre a la jornada continua que desde hace un año ya aplica Santa Ana. El concejal de Educación, Alberto Belda ha inaugurado de manera oficial el curso escolar junto al alcalde, Antoni Francés, en el colegio Horta Major.