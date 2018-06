The examples populate this alert with dummy content

COMERCIO Las ayudas para abrir en el Centro se amplían al mercado de San Mateo El Ayuntamiento reserva 150.000 euros para subvenciones con las que dinamizar la actividad económica en el barrio jueves, 07 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/06/2018) El Ayuntamiento de Alcoy ha incluido el mercado de San Mateo en las ayudas para abrir nuevos comercios en la zona Centro. Es una de las novedades de las subvenciones con las que el Gobierno pretende dinamizar la economía del barrio y que están dotadas de 150.000 euros. En cuanto a la reforma de locales, las ayudas contemplan la adecuación de escaparates aunque en el interior no haya actividad comercial. La primera línea de ayudas está destinada a la apertura de negocios, con una cuantía que puede llegar a los 3000 euros. El Ayuntamiento ha incluido este año que el local pueda estar en el mercado de Sant Mateo. La comisión evaluadora valorará que el negocio tenga un perfil artesanal sobre el resto de actividades, y que esté en la zona prioritaria, en torno a la calle de San Francisco. Esta línea cuenta con una reserva de 51.000 euros. La otra línea de subvenciones se centra en la rehabilitación de locales, con una ayuda de hasta el 70% de las obras y un máximo de 10.000 euros. La novedad en esta línea es que también se podrán adecuar locales comerciales aunque no se ejerza actividad económica en el establecimiento. La intención es que tanto el exterior del local como el escaparate pueda utilizarse con finalidades de promoción, ya sea cultural o comercial. Esa función la puede dar el Ayuntamiento para evitar que estén cerrados, vacíos y sin uso. La cuantía total destinada a estas ayudas es de 100.000 euros. Vanessa Moltó, concejal de Comercio, apunta: que “después de la buena acogida del año pasado, este año ya tenemos cerca de 20 iniciativas que se han interesado, incluso antes de aprobar las ayudas”.