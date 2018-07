The examples populate this alert with dummy content

DESPOBLACIÓN Las ayudas contienen la pérdida de alumnos en el colegio de Agres Dos nuevas familias se instalan en el municipio atraídas por los incentivos del Ayuntamiento viernes, 13 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (13/07/2018) Las ayudas económicas que el Ayuntamiento de Agres para frenar la despoblación han contendido la pérdida de alumnos en el colegio de la localidad. El aulario del Centro Rural Agrupado Mariola-Benicadell de Agres tendrá 24 alumnos el próximo curso, uno más que este año. La incorporación de 6 nuevos niños compensa la salida de aquellos que pasan a Secundaria. El alcalde, Josep Manel Francés, sostiene que las ayudas implantadas en 2016 para favorecer la matriculación comienzan a dar sus frutos. Según señala, dos nuevas familias ya se han instalado en el municipio atraídas por las ventajas fiscales. Se suman a la primera, que llegó el pasado septiembre. Con el programa de subvenciones, el Ayuntamiento asume el Impuesto de Bienes Inmuebles de las casas alquiladas, mientras que las personas que alquilen tienen ayudas directas, no pagan tasa de basura, ni impuesto de vehículos ni los dos primeros tramos de la tasa de agua. Los requisitos para optar a estas ayudas del banco de casas son empadronar en Agres a un adulto y a un niño y matricular a, al menos, un alumno. Las familias que ya residen en Agres tienen rebajas en el IBI de acuerdo al número de hijos matriculados en el colegio. La rebaja puede ser del 100% si hay tres alumnos en el colegio. Por matricular a un niño, la familia no paga el impuesto de vehículos. Además, con carácter general, cualquier propietario que alquile por más de un año una casa vacía verá reducido el IBI en un 60%. Para el próximo curso, la convocatoria abre las ayudas a las familias que lleven a sus hijos de menos de dos años al espacio El Bancal. Alfafara, que también tiene aulario del Centro Rural Agrupado Mariola-Benicadell, ha implantado ayudas específicas a la escolarización de alumnos en su aulario. El colegio tendrá el próximo curso 24 alumnos, 3 menos que el ejercicio académico recién acabado.