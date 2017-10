The examples populate this alert with dummy content

POBREZA Las ayudas de emergencia caen un 16,7% en el primer semestre El Gobierno vincula el descenso a la mayor cantidad de subvenciones de la Generalitat y al descenso del paro lunes, 02 de octubre de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (02/10/2017) Las ayudas de emergencia concedidas por el Ayuntamiento han descendido un 16,7% en la primera mitad del año. Servicios Sociales ha otorgado en el primer semestre 409 ayudas, la mayoría correspondientes a necesidades básicas: alimento o pago de recibos de luz y agua. En los seis primeros meses del año el Ayuntamiento ha destinado 254.262 euros, un 31% menos que un año antes en el mismo periodo. La concejal de Políticas Sociales, Aroa Mira, vincula el descenso a dos hechos: la mayor cantidad de ayudas de Renta de Garantía Ciudadana que concede la Generalitat y la reducción del paro en la ciudad. En seis meses la Generalitat ha concedido 218 ayudas de la Renta de Garantía Ciudadana. En todo 2016 fueron 257. Otras ayudas del Gobierno valenciano, las específicas para el pago de alquiler de vivienda, han reducido drásticamente las subvenciones concedidas en esta materia por el Ayuntamiento, que han pasado de 52 el año pasado a 8 este 2017.