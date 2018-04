The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Las ayudas de emergencia repuntan tras el descenso del 31% en 2016 La concejal de Politicas Sociales e Igualdad, Aroa Mira analiza la evolución al alza de las ayudas locales como las que percibe el ayuntamiento de la Generalitat Valenciana lunes, 09 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las ayudas de emergencia concedidas por el Departamento de Bienestar Social, que encabeza la concejal Aroa Mira, repuntan tras el descenso del 31% en 2016. Por el contrario, bajaron un 4% las rentas garantizadas, que concede la Consellería de Políticas Inclusivas. La edil de Politicas Sociales e Igualdad ha analizado los datos entre 2010 y 2017, en los que ha habido una evolución al alza tanto de las Rentas Garantizadas de Ciudadanía como de Ayudas de Emergencia. Las rentas, que concede la Generalitat, se han incrementado casi un 66% en este período y las ayudas de emergencia locales, para el pago de alimentación, vivienda, agua y luz, crecen cerca de un 70%. El año pasado el Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Alcoy concedió 619 ayudas de emergencia por un valor de 350.000 euros. Un año antes se concedieron 13 ayudas menos, por valor de 454.269 euros, lo que representa ese incremento del 2% de 2017. Aroa Mira, concejal de Igualdad y Bienestar Social, ha destacado en Hoy por hoy el incremento de las ayudas de la Consellería para la Renta Garantizada de Ciudadanía, ya que el año pasado se concedieron 246 por valor de 580.741 euros. Todo ello ha contribuido a mejorar el servicio. "Es una apuesta importante por parte de la Consellería que ayuda o contribuye a paliar el esfuerzo de los ayuntamientos para contribuir en el día a dia de las familias necesitadas". El departamento dispondrá de 800.000 euros de la Consellería de Igualdad y Políticas inclusivas este 2018 para el desarrollo de programas sociales.