SERVICIOS SOCIALES Las ayudas de emergencia vuelven a bajar y se sitúan por debajo de las 900 Parte de las familias que las solicitaban a la Concejalía de Bienestar Social optaron en 2016 por recurrir a la autonómica Renta Garantizada de Ciudadanía que ofrece mayor cuantía miércoles, 11 de enero de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (11/01/2017) Las ayudas de emergencia concedidas el año pasado por el Ayuntamiento de Alcoy disminuyeron un 31%. Parte de las familias que solicitaban estas ayudas optaron en 2016 por recurrir a la Renta Garantizada de Ciudadanía, que ofrece mayor cuantía. El Ayuntamiento concedió el año pasado 630 ayudas destinadas a necesidades básicas, como alimentación, vivienda, agua o luz. En 2015 fueron 919. El descenso se explica en que una parte de las familias con dificultades económicas recurrió el año pasado a la Renta Garantizada de Ciudadanía que ofrece la Generalitat, dotada de mayor cantidad y que es incompatible con las ayudas municipales de emergencia. En 2016 optaron por este recurso 268 familias. Con todo, la cifra global de familias que precisa este tipo de ayudas, ya sean autonómicas o municipales, es ligeramente menor que en 2015. La concejal de Servicios Sociales, Aroa Mira, ha explicado en radio Alcoy que aunque las necesidades siguen siendo muy parecidas, en 2016 "no hubo ampliación de la partida presupuestaria que asciende a 450.000 euros". El departamento de Bienestar Social ha iniciado los trámites para solicitar una subvención a la Consellería de Políticas Inclusivas para evitar que la petición de ayudas por parte de las familias sin recursos se cronifique. "El proyecto se basa en mostrar a estas familias las herramientas para mejorar su situación laboral" El Ayuntamiento recalca que las ayudas de emergencia han aumentado más de un 60% desde 2012, cuando la crisis provocó los mayores datos de desempleo en la ciudad.