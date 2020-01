The examples populate this alert with dummy content

SAGUNTINO - ALCOYANO Las bajas marcan la visita a Monvedre El Alcoyano viaja con cinco bajas importantes – El partido será el domingo a las 12 horas y lo podrán seguir en directo en el 100.8 de FM en Radio Alcoy, App Ser o en esta misma web viernes, 24 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Ser Deportivos Alcoy (24/01/2020) Con muchas ganas y con muchas bajas viaja el Alcoyano a Sagunto para seguir invicto y de esa forma mantener o aumentar la ventaja con sus principales perseguidores. Vicente Parras no podrá contar con Juli, Palopa, Devesa, Chato y Pablo Carbonell. Recupera para este encuentro a Diakité, que la semana pasada estaba sancionado, Óscar Díaz y Fran Machado, ya estarán a disposición después de superar sus lesiones. El Atlético Saguntino se presenta como un rival muy peligroso precisamente por la racha negativa que está encadenando, no ha ganado en los últimos cinco partidos. A ello se une la dimisión de su entrenador, que no fue aceptada por el club y que seguirá al frente del equipo el domingo. La marcha del portero Lluna por motivos personales y profesionales y la llegada de un portero contrastado como Marcano, que estaba jugando hasta la semana pasada en Primera Regional. El Alcoyano no se fía de un rival enrabietado por la derrota ante el colista y ante el Deportivo quiere resarcirse de su mala racha delante de su afición. El partido será dirigido por el colegiado de Benidorm, Álvaro Cánovas García-Villarrubia. Como siempre Radio Alcoy les contará el partido en directo desde las 11.45 horas. Lo podrán escuchar en el 100.8 de fm, App Cadena Ser o en eesta misma página web desde las 11.45 horas.