ANIVERSARIO Las bodas de plata de Carmina Nadal con la danza La coreógrafa y bailarina celebra los 25 años que ha dedicado a la creación de ballets con una gala a beneficio de Solc viernes, 26 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (25/01/2018) Carmina Nadal lleva 25 años coreografiando ballets y celebra este sábado 27 de enero sus bodas de plata con la danza. La gala que ha oreganizado para celebrarlo tendrá como beneficiaria la asociación que acompaña a afectados por el cáncer, Solc. En la entrevista concedida a Radio Alcoy, la coreógrafa y bailarina agradece con el espectáculo la participación de todos los artistas en los diferentes números musicales y montajes realizados para las fiestas y avanza algunos de los contenidos del espectáculo que ha preparado para este sábado en el Teatro Salesianos. La Gala comienza a las 19,30 horas y la recaudación tendrá una finalidad benéfica y será donada a Solc. Su presidenta, Marcela Ripoll, y la vocal de eventos, Chelo Sanz, animan a sumarse a la velada por la celebración que supone para Carmina Nadal y el apoyo a los pacientes que representa.