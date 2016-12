The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Las Carmelitas abren un nuevo capítulo de su Feria del libro infantil y juvenil navideña El colegio prepara su agenda de actos antes de las fiestas martes, 13 de diciembre de 2016 El colegio Carmelitas vuelve a abrir la Feria del libro infantil y juvenil para padres, alumnos y profesores. La que es la décimo novena edición ha arrancado este lunes y durará hasta el miércoles 21 de diciembre, y guarda como objetivo conocer las novedades editoriales más destacadas para todas las edades. Los más curiosos, también de cualquier generación, podrán acercarse a echar un vistazo a los 300 ejemplares de todos los géneros que permanecerán en la biblioteca del colegio. Este año regresa también El correo de los Reyes Magos. Se trata de una actividad para que padres y alumnos dejen la carta a sus Majestades en un buzón habilitado aprovechando la visita a la Feria. Como novedad, la agenda festiva de Carmelitas añade dos días de cine navideño, Mickey descubre la Navidad y Navidad con los Buddies, además de la animación lectora dirigida a Educación Infantil y Primaria que Míriam Díez prepara para el jueves 15 a las 17.30 horas, en el Salón de Actos. El programa se completa con una guía de lecturas recomendadas para la Navidad, el Belén elaborado por los alumnos del colegio, además de la representación teatral El viaje de los Reyes Magos, los días 16 y 17 de diciembre, y A Betlem me’n vull anar el 22, en tres sesiones, entre otras actividades.