PROYECTO SOLIDARIO Las Carmelitas destinan más de 2.000 euros a un dispensario médico en República Dominicana La Fundación VIC ayuda a sufragar un proyecto solidario en el Centro de Salud Santa Joaquina de Vedruna, que funciona en uno de los barrios marginados de Santo Domingo desde el año 2000 miércoles, 12 de diciembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/12/2018) Tras celebrar la edición número 79 de la Fiesta de La Presentación, el Colegio Carmelitas ha finalizado el proyecto solidario en el que este centro estaba participando desde principios de este año. La colaboración ha sido con la Fundación VIC en el auxilio al dispensario médico Santa Joaquina de Vedruna, en Villa Mella, uno de los barrios marginados que conforman la provincia de Santo Domingo, en la República Dominicana. Las recaudaciones del colegio en diferentes eventos solidarios -almuerzos del 16 de febrero y 9 de noviembre y Fiesta de la Presentación- han superado los 2.000 euros necesarios para el proyecto. Una cantidad que irá destinada al apoyo de las diferentes consultas del centro de salud dominicano: medicina general, cardiología, ginecología, odontología, oftalmología y bioanálisis. El centro de salud Santa Joaquina de Vedruna funciona desde el año 2000 con el objetivo de ofrecer una vida de mayor salud integral para las personas más vulnerables.