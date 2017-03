The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL Las carreteras recuperan la normalidad Tráfico reabre la autovía a la circulación de camiones – La carretera Alcoy-Benidorm y la CV 770 en Alcoleja presentan problema de tránsito lunes, 13 de marzo de 2017 Las carreteras de L’Alcoià y El Comtat van recuperando la normalidad tras los problemas registrados a primera hora de este lunes como consecuencia del temporal de nieve, que ha caído por debajo de los 800 metros y ha acumulado cantidades superiores a los 40 litros por metro cuadrado. La Dirección General de Tráfico ha reabierto a la circulación de camiones la A7, la autovía central. Sobre las 7.15 horas, debido a la intensidad de la nevada, Tráfico ha decretado el nivel amarillo y ha prohibido el paso de vehículos pesados. Tres horas ha permanecido cortada para los camiones la principal vía de comunicación de la comarca. Sigue habiendo dificultades para circular por la CV70, entre Alcoy y Benidorm. Esa carretera está cortada al tráfico a la altura de Confrides. También permanece cortada la CV 770 a la altura de Alcoleja. La carretera CV 800, que da acceso a Xixona presenta de nuevo tráfico fluido tras las complicaciones registradas por la mañana.