The examples populate this alert with dummy content

NADAL ALCOIÀ Las cartas de gran formato XL para los Reyes ya tienen ganadores Los premios se han entregado en el Centro Comercial Alzamora donde estaban expuestas lunes, 04 de febrero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Se han entregado los premios del II Concurso de cartas de gran formato XL para los Reyes Magos de Oriente. La exposición de las cartas y la entrega de los premios ha tenido lugar en el Centro Comercial Alzamora. La escuadra especial de la filà Verds 2018, precursora del concurso, ha estado presente en el acto, junto al Sant Jordiet 2019 de la misma filà, Álvaro Santacreu, el concejal de Cultura y Fiestas, Raül Llopis y miembros de la Asociación Cultural Samarita, organizadora de los Campamentos Reales, donde se reunió el jurado para votar a las mejores cartas. El primer premio ha sido para la familia Gandía Beneyto, el segundo para Laura, Jorge, Iñaqui, Mauro, Jairo y Celia y el accésit especial a la carta más original ha sido para la familia de Sol Bernabeu. El primer premio ha sido un diploma acreditativo, un bono con 200 euros en compras en el propio Centro Comercial y un lote de productos del Nadal Alcoià, el segundo un diploma acreditativo, un bono de 100 euros para compras en el Centro Comercial y otro lote de productos del Nadal Alcoià y el de la carta más original un panatone del repostero Paco Torreblanca.