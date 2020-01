The examples populate this alert with dummy content

TEMPORAL "Las casas obreras son patrimonio cultural" Álvaro Verdú, estudiante de Ingeniería en Geomática yTopografía en la UPV y socio de Alcoy Legado Industrial, lamenta que los planes urbanísticos del centro no hayan garantizado estas edificaciones también declaradas BIC lunes, 27 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (27/01/2020) Las viviendas obreras del centro histórico corren peligro de extinción. Un investigador ha expuesto en Hoy por Hoy la necesidad de plan global de todo el barrio y lamenta que los planes urbanísticos desarrollados no hayan logrado garantizar las edificaciones que también cuentan con la declaración de BIC. Álvaro Verdú, estudiante de Ingeniería en Geomática Topografía en la Universidad Politécnica de València y socio de Alcoy Legado Industrial, ha realizado un análisis histórico a la evolución urbanística del centro de Alcoy. Destaca que la declaración del barrio como Bien de Interés Cultural en la década de los 80 del siglo pasado activó las políticas de conservación, que hasta la fecha no han sido productivas. Verdú lamenta la desaparición de zonas como la Vila Vella y Raval Vell y destaca que zonas como El Partidor o el Raval Nou aún conservan viviendas obreras que a tiempo de salvarse como modelo de edificaciones clave en el desarrollo de la Revolución Industrial. "Las casas obreras son también patrimonio cultural" El análisis de las demoliciones del centro histórico, que recoge los últimos episodios a causa del temporal Gloria, es el último capítulo de las publicaciones que periódicamente realiza Verdú en su blog Alcoy Explicado.