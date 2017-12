The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Las casas rurales de la comarca se llenan en Nochevieja Los alojamientos de interior tienen ya reservas de hasta el 60% de sus plazas para la fiesta de fin de año, según la Asociación Provincial Turismo Alicante Interior jueves, 28 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/12/2017) El fin de año es un reclamo para los visitantes para la comarca. Los alojamientos de interior tienen ya reservado entre el 50 y 60% de sus plazas para despedir e iniciar el año. Jordi Linares, presidente de la Asociación Provincial Turismo Alicante Interior, ha avanzado este dato en Hoy por Hoy Alcoy y ha establecido la diferencia entre el alojamiento en casas rurales y hoteles. Ha destacado los buenos resultados del sector en la campaña iniciada con el puente de diciembre tanto para la hostelería como la restauración