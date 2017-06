The examples populate this alert with dummy content

Las CCV abrirán una oficina de proyectos europeos para asesoramiento y financiación Es uno de los objetivos específicos del Plan de Dinamización elaborado por el consorcio miércoles, 07 de junio de 2017 escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (07/06/2017) La industria, el turismo, el comercio, la innovación, sostenibilidad y medio ambiente son los ejes sobre los que gira el Plan de Dinamización de Proyectos Estratégicos que ha elaborado el Consorcio de las Comarcas Centrales. Antonio Francés, alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio, destaca la creación de una oficina de proyectos europeos CCV y la promoción de la transferencia de conocimientos de los institutos tecnológicos a las empresa en las Comarcas Centrales junto a otros objetivos concretos, como la promoción de la industria 4.0, la readecuación de polígonos industriales o el desarrollo de la Experiencia Gourmet. “Se trata de un proyecto de gran relevancia y trascendencia para el desarrollo socio-económico de la Región, ya que la Comarcas Centrales Valencianas concentran más de 500.000 habitantes y cuenta con importantes ciudades, a las que siempre les han unido importantes vínculos económicos y culturales y que son referentes en toda la Comunidad Valenciana”. En el área de comercio las acciones a desarrollar tendrán en cuenta los negocios por Internet. En este sentido, se trabajará en dos vertientes: Cámbiame ¡Que estás en red! y convenio con Caixa Ontinyent. Sobre el medio ambiente la propuesta gira en torno a la creación de un vivero de empresas especializadas y un plan de corredores verdes. Esta planificación es el resultado de 8 meses de trabajo de ayuntamientos y mancomunidades del consorcio que abarcan 500.000 habitantes de 8 comarcas.