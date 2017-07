The examples populate this alert with dummy content

ACUERDO Las CCV se alían con el CEEI para lanzar su proyecto económico El centro de empresas innovadoras amplía su área de actuación a las ocho comarcas del consorcio sábado, 08 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (06/07/2017) El Consorcio de las Comarcas Centrales Valencianas (CCV) se ha aliado con el Centro Europeo de Empresas Innovadoras (CEEI) para impulsar su proyecto de dinamización económica, uno de los grandes objetivos tras su reactivación, el pasado año. Ambas entidades han firmado un convenio de colaboración por el que el EEI extiende su ámbito de actuación a las comarcas que forman el consorcio. El presidente del CEEI Alcoy-Valencia, Jesús Casanova, no duda en calificar las Comarcas Centrales como “la cuarta provincia” de la Comunidad Valenciana. Considera que el margen de actuación es amplísimo por el gran potencial económico de una zona que reúne a 600.000 habitantes repartidos en ocho comarcas. El presidente del consorcio y alcalde de Alcoy, Antonio Francés, resalta que el acuerdo suma para conseguir los objetivos del proyecto de Comarcas Centrales: “Contribuir a la reactivación económica, a la dinamización de nuestro tejido productivo y al apoyo a los emprendedores”, ha dicho. El CEEI de Alcoy ya trabajaba en localidades como Dénia o Gandia. Ahora va a trabajar en otros municipios, como Xàtiva u Ontinyent. Las primeras actividades serán encuentros empresariales en seis municipios de la zona para preparar el próximo Focus Pyme que acogerá Castellón el próximo septiembre.