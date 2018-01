The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Las cicatrices del temporal siguen abiertas en Alcoy La ciudad ha invertido 258.000 en reparaciones durante el último año, a falta de ejecutar los 186.000 para recuperar el parque de El Romeral y los 500.000 para estabilizar la ladera del río Riquer jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (17/01/2018) Un año después del temporal de nieve y viento de enero de 2017, Alcoy sigue en proceso de recuperación. El Ayuntamiento ha destinado 258.000 euros a la reparación de daños a falta de recuperar un pinar del parque de El Romeral y otros 500.000 para solucionar el deslizamiento de la ladera del cauce del río Riquer. En el último año el Ayuntamiento ha intervenido en la reposición de muros, estabilización de taludes y calles y retirada de árboles. Estos trabajos costaron 258.000 euros. La próxima actuación, de 186.000 euros, financiados por la Diputación, es el arreglo del pinar del parque de El Romeral que quedó arrasado por el temporal. El contratista Miguel Martínez iniciará la próxima semana unos trabajos que se prolongarán durante 2 meses. Jordi Martínez, concejal de Obras, explica que el proyecto contempla la plantación de árboles, trasladar la zona de juegos infantiles, crear un pequeño parque de educación vial y aplanar el terreno para la futura construcción de un kiosco. El Ayuntamiento ha contado con fondos de la Diputación y de la Generalitat para acometer las reparaciones de un temporal que mantuvo cortado un carril de La Beniata hasta el pasado mes de noviembre. Las lluvias provocaron el deslizamiento de la ladera del cauce de río, lo que motivó la clausura de las filaes Llana y Abencerrajes, que siguen cerradas un año después. El Ayuntamiento se ha comprometido a colaborar en la construcción de nuevas salidas de emergencia, ya que las actuales conducen a la balconada más afectada por el derrumbe. Según el concejal de Fiestas, Raül Llopis, este cambio permitirá reabrir los locales antes de las próximas fiestas. El proyecto de presupuesto para 2018 reserva 500.000 euros para intervenir consolidar la zona del deslizamiento, la más urgente según los técnicos. “Vamos a centrarnos en el punto más afectado, aunque a largo plazo habrá que actuar en toda la ladera”, manifiesta Llopis.