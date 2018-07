The examples populate this alert with dummy content

DE CONDUCTOR A CONDUCTOR Las claves para acertar en la compra de un coche Tomás Ortiz director de Centro Aumonóviles Gomis Concesionario Renault y Dacia y Arminda Pérez, responsable de comunicación y marqueting de Automoviles Gomis, analizan junto a Manuel García modelos y características jueves, 19 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (19/07/2018) El espacio De conductor a conductor aborda en el sexto programa todo lo relacionado con la adquisición de un nuevo vehículo. Junto a Manuel García, gerente de Servinegar, intervienen Tomás Ortiz director de Centro Aumonóviles Gomis Concesionario Renault y Dacia y Arminda Pérez, responsable de comunicación y marqueting de Automoviles Gomis. Todas las claves, desde el color del coche, la amortiguación, frenos, modelos, etcétera, son analizadas en la entrevista.