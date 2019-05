The examples populate this alert with dummy content

TEATRO Las compañías de Jordi Évole y Sol Picó encabezan la Mostra de Teatre La Mostra en su XXIX edición ya conoce las representaciones que durante cuatro días poblarán de teatro la ciudad - Debutan espacios como el IVAM CADA Alcoi o el Pub 54 - La Dependent estrena El testament de María miércoles, 08 de mayo de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/05/2019) La compañía de Jordi Évole y la de Sol Picó o La Dependent destacan en el cartel de la próxima Mostra de Teatre que tendrá lugar del 3 al 6 de junio en su edición XXIX. La compañía de teatro formada por el conocido periodista televisivo y el actor Alberto Sanjuan representará en Alcoy la obra Celebraré mi muerte con Alberto Sanjuan como autor y director junto a Víctor Morilla el 6 de junio en el Teatre Principal. No es el único punto de atención. Sol Picó pondrá en escena su último montaje Animal de sèquia el 3 de junio en el Teatre Calderón. La Dependent que suele tener lleno total en sus estrenos actúa el día 5 en el Centre Cultural con El testament de María un monólogo de la actriz Pepa Miralles dirigida por Jordi Ballester. No faltarán compañías habituales de esta cita como son La Teta Calva, Maduixa Teatre, Xarxa Teatre, que actuará en la Plaça de Dins, o la compañía Ornitorrincs. En la Mostra de Teatre 2019 se estrenan como espacios escénicos el IVAM CADA Alcoi, donde además estará la oficina de acreditaciones, o el Pub 54. Además ya está abierta la inscripción para los profesionales que podrán acreditarse en la página web de la Mostra hasta el domingo 19 de mayo.