CONSUMO Las compañías de telecomunicación, en el punto de mira de la OMIC Las reclamaciones en cuanto al servicio ofrecido por el sector de las telecomunicaciones representan el 55% del total de las quejas recibidas este semestre por la Oficina Municipal del Consumidor - Las quejas al sector de la energía, electricidad y gas, van segundas sábado, 02 de diciembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 07.20 matinal (04/12/2017)

AUDIO Hoy por hoy Alcoy 08.50 matinal (04/12/2017) Más de la mitad de las reclamaciones recibidas por la OMIC este semestre vienen del sector de las telecomunicaciones. En concreto, son 284 de las 523 recibidas estos seis meses. Para la Oficina Municipal del Consumidor esta cifra supone el 55% del total, más del doble que las quejas generadas por el sector de la energía (electricidad y gas), que, segundo en la lista, ha duplicado las cifras del primer semestre del año, que fue de 62 reclamaciones. Entre los motivos más frecuentes que han llevado a las reclamaciones en el sector telecomunicaciones se encuentra el incumplimiento de las condiciones de venta (18%), el incumplimiento de la garantía y la mala presentación del servicio (con un 11%, respectivamente). Además, hay 24 quejas, la mayor parte relacionadas con el sector de la hostelería, y 5 denuncias, de las que se han resuelto 2. Más del doble de recaudación con respecto al primer semestre La OMIC ha resulto el 38% de las reclamaciones recibidas y mantiene en trámite el 55% de los expedientes, lo que se manifiesta en 18.445 euros recuperados por mediación. Es una cifra que representa más del doble de la recaudación del primer semestre del año, que fue de 7.236 euros. La concejal de Consumo, María Baca, recuerda la "ncesidad de incidir en la prevención", por lo que ha planificado acciones formativas entre los más pequeños a través de una serie de talleres en diferentes escuelas para educar a los escolares en la cultura del consumo responsable.