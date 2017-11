The examples populate this alert with dummy content

PRESUPUESTOS DE LA GENERALITAT Las cuentas Consell reservan 2,2 millones para ampliar el hospital y dejan sin fondos el tren El Gobierno valenciano consigna 1,2 millones para el nuevo colegio de Educación Especial Sanchis Banús de Ibi jueves, 02 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Los presupuestos de la Generalitat reservan 2,2 millones para el hospital y dejan fuera la modernización del tren Alcoy-Xàtiva. Las cuentas del Gobierno valenciano incluyen una partida de 2.220.000 euros para ampliar el hospital Virgen de los Lirios. La distribución por años es de 920.000 euros para 2018, 800.000 para 2019 y 500.000 para rematar el proyecto en 2020. En materia sanitaria también destacan los 382.000 euros destinados a concluir la reforma del centro de salud de Cocentaina. En el área de Educación, los presupuestos presentados el martes por el conseller de Hacienda, Vicent Soler, y la vicepresidenta Mónica Oltra no incluyen una partida específica para proyectos pendientes como la construcción del colegio El Bracal, de Muro, ni para la unificación del colegio San Juan Bosco, de Cocentaina. Sí figura una partida de 1.272.000 euros para la reforma del colegio de Educación Especial Sanchis Banús de Ibi. La inversión se realizará de forma íntegra en 2018. En los presupuestos autonómicos no figura una partida concreta para la modernización del tren Alcoy-Xàtiva, que vuelve a quedar fuera de los planes de inversión del Gobierno valenciano.