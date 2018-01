The examples populate this alert with dummy content

PRODUCTOLOGÍA “Las dietas no existen, solo hay que educar a comer bien” Eva Ramos, gerente de Nutrilia, expone su modelo de negocio, que combina los suplementos alimenticios con el tratamiento fisioterapéutico lunes, 29 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/01/2018) La importancia de la salud en conjunto es el valor que aporta Nutrilia, la empresa especializada en suplementos alimenticios. Su gerente, Eva Ramos, tiene claro que cada cliente presenta particularidades que obligan a ofrecer tratamientos personalizados. “Las dietas no existen, solo hay que saber comer y nosotros educamos a los clientes para que lo consigan”, afirma. La empresa ofrece productos propios para ajustar peso y también servicio de fisioterapia. En esta sesión de Productología, Ramos detalla los retos a los que hubo de enfrentarse cuando se decidió a emprender la creación de su empresa.