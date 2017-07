The examples populate this alert with dummy content

ARQUEOLOGÍA Las edades de L’Orxa Investigadores de la Universidad de Alicante constatan antiguos asentamientos romanos en el Vall de Perputxent dentro de un proyecto para identificar las civilizaciones que han poblado la zona desde hace 4.000 años martes, 11 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (11/07/2017) Investigadores de la Universidad de Alicante han constatado la existencia de antiguos asentamientos romanos en L’Orxa. La universidad desarrolla este mes prospecciones arqueológicas que tienen por objetivo identificar las diferentes civilizaciones que han poblado el Vall de Perputxent durante los últimos 4.000 años. RADIO ALCOY ha visitado los trabajos que desarrolla el equipo que dirige el profesor Ignasi Grau. Sobre el terreno ha destacado el descubrimiento de puntos de asentamiento romano a lo largo del valle, así como la importancia del castillo. "Mucho más de lo que pensábamos. Hemos hallado restos fenicios, que debemos analizar”, ha explicado. En la zona trabajan estudiantes y técnicos del Centro Superior de Investigaciones Científicas.