MIL.LENI Las empresas vinculadas al campus contratan al 40% de alumnos en prácticas El Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, dependiente del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, es el órgano impulsor y gestor jueves, 25 de enero de 2018 Las empresas vinculadas al campus de Alcoy de la UPV contratan al 40% de los alumnos en prácticas. Es uno de los datos que arroja el balance de 20 años del Servicio Integrado de Empleo. El SIE, su funcionamiento y resultados es el tema del programa Mil.leni número 14 con el que Radio Alcoy analiza la actualidad universitaria.

El Servicio Integrado de Empleo de la Universitat Politècnica de València, dependiente del Vicerrectorado de Empleo y Emprendimiento, es el órgano impulsor y gestor de cuantas iniciativas se adoptan en materia de empleo en esta universidad y tiene como objetivo contribuir a la mejor inserción laboral de sus titulados. David Gutiérrez y Raquel Córcoles son Técnicos de Empleo Campus de Alcoy y en el programa de este jueves explican qué es el SIE y desde cuándo funciona en Alcoy, las actividades que realiza. Respecto a las prácticas David Gutiérrez resalta el amplio porcentaje de alumnos, del 40%, que han visto asegurado su fututo laboral a través de esta iniciativa. El SIE cuenta con una bolsa de 600 empresas para sus alumnos en prácticas, de las que en torno a 400 están en el eje industrial de Elche-Alicante. Destaca la multinacional SRG Global con una de sus sedes en Ibi. Inmaculada Devesa, responsable de Recursos Humanos de SRG Global, tras aportar detalles sobre el proceso de selección ha destacado que el 80% de los alumnos en prácticas se queda en la organización. La ex alumna, María Rico, ahora ya Ingeniera Química explica su caso y el enriquecimiento que ha aportado a su trayectoria esta iniciativa para encontrar empleo. El Servicio Integral de Empleo orienta a los recién titulados para su inserción laboral con talleres, foro de empleo o tutorías individualizadas, como ha explicado en el programa Raquel Córcoles.