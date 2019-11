The examples populate this alert with dummy content

ALCOY Las entradas para el Campamento Real salen a la venta el lunes por internet Los 7.000 tiques estarán disponibles vía online, en la Fira del Nadal y en el Preventorio viernes, 29 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (29/11/2019) Los Reyes de Oriente volverán a abrir a la ciudadanía el Campamento Real el próximo 5 de enero en el Preventorio de Alcoy. Un año más, Sus Majestades contarán con la colaboración de la Asociación Cultural Samarita que ha anunciado que en la edición de 2020 se pondrán a la venta 7.000 entradas. De todas estas, 3.685 se podrán comprar por internet (a través de ticketalcoi.com). El 2 de diciembre, a las 19 horas, serán 1.485 las disponibles para subir en autobús y el día 3 estarán a la venta 2.200 para aquellos que opten por subir a pie al campamento, según ha especificado David Ponsoda, presidente de los Samarita. El resto, “se pondrán a la venta en la Fira de Nadal y el mismo día del campamento se podrán adquirir 700 entradas: 200 estarán disponibles a las 8 horas, 250 a las 8:30 horas y 250 a las 9 horas. Cada persona podrá adquirir un máximo de cinco entradas. Una de las novedades de esta edición es la asignación de números para el viaje en autobús con el fin de evitar aglomeraciones en el uso de este transporte para acceder al paraje natural. Según explica Ponsoda, “hemos organizado 42 servicios de autobús. El primero será a las 8 horas y el último a las 13:30 horas, y las entradas estarán numeradas en cada servicio de autobús. Así, el que tenga la entrada de subir con bus número 5 es el que tiene que coger y no se le permitirá en otro”. Ponsoda, asimismo, recordó que en el acceso al campamento “se realizarán tres colas por horarios”.