FESTES Las escuadras de los capitanes, en Amagatalls de la Festa Representantes de las filaes Magenta y Tomasinas han estado en el programa de Paco Aznar para dar detalles de sus escuadras jueves, 18 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (18/04/2019) El programa presentado por Paco Aznar ha contado en esta ocasión con representantes de las filaes Tomasinas, Capitán Cristiano, y Magenta, Capitán Moro, para dar a conocer detalles sobre las escuadras especiales de las que formarán parte y con las que se cerrarán a lo grande los cargos durante el desfile de la Entrada. Después de contar con componentes de las escuadras del Mig y del Alférez Moro y Cristiano, en esta ocasión ha sido el turno de los capitanes. Son muchas las experiencias previas que han contado y mucho lo que esperan vivir cuando en el Partidor inicien su recorrido por las calles del Centro de Alcoy repletas de público.