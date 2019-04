The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Las escuadras del Alférez Moro y Cristiano, en Amagatalls de la Festa Componentes de las filaes Cordón y Muntanyesos visitan Radio Alcoy para explicarle a Paco Aznar detalles de estas escuadras jueves, 11 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (11/04/2019) El programa Amagatalls de la Festa de Paco Aznar está dedicando las entregas de las últimas semanas a las distintas escuadras especiales que saldrán en las próximas Fiestas de Moros y Cristianos de Alcoy. Así la semana pasada fue el turno para las escuadras del Mig y en esta ocasión son las formaciones del Alférez Moro de la filà Cordón y del Alférez Cristiano de los Muntanyesos los protagonistas. La trilogía seguirá la semana que viene con las escuadras de los capitanes.