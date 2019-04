The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Las escuadras del Mig, en el Amagatalls de la Festa Representantes de la filà Benimerines y Cides han acudido a Radio Alcoy para hablar con Paco Aznar jueves, 04 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (04/04/2019) El clásico programa de Radio Alcoy, Amagatalls de la Festa ha tenido en esta ocasión como protagonistas a representantes de las escuadras del Mig 2019, quienes han hablado con Paco Aznar sobre sus sentimientos y de los preparativos relacionados con el instante del Partidor antes de partir en la Entrada. Representantes de las filaes Benimerines y Cides han sido los invitados en este programa, cuando queda justo un mes para que tenga lugar la Entrada 2019. En los próximos espacios acudirán componentes de otras escuadras.