FERIA INTERNACIONAL Las exportaciones del juguete valenciano caen un 0,5% en 2017 El conseller Rafael Climent ofrece ayudas para mejorar la posición internacional del sector viernes, 02 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Las exportaciones de las empresas jugueteras cayeron el año pasado un 0,5%, según el dato ofrecido en el arranque de la feria de Nuremberg el conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent. Las firmas de la Comunidad Valenciana, concentradas mayoritariamente en la Foia de Castallla, vendieron al extranjero productos por un valor superior a los 182 millones de euros. Climent ha valorado que “la evolución exportadora del juguete demuestra que las dificultades no son coyunturales y que hace muchos años que la administración debería haber actuado y fomentado un plan de internacionalización para que el sector atendiese sus necesidades”. Para revertir esta situación, el conseller ha recalcado en los pabellones del certamen alemán que su departamento ofrece 10,7 millones de euros para reforzar la presencia exterior de las empresas. Junto a la internacionalización, Climent apunta como otra vía de mejora “apoyar la adaptación de las empresas a las nuevas necesidades del mercado”. En 2018, su departamento destina 1,6 millones para mejorar la competitividad del sector y 150.000 euros para sus asociaciones, además de los 62,2 millones habilitados en ayudas para fomentar la investigación y el desarrollo para todo el tejido productivo valenciano. Climent ha estado en la feria más importante del sector junto a la directora general de Internacionalización, María Dolores Parra. La Asociación Española de Fabricantes de Juguetes (AEFJ) ha destacado el “ambiente optimista” del certamen “que relaja los resultados de una campaña navideña atípica, aunque marcada por un crecimiento positivo”. Como adelantó RADIO ALCOY, las ventas jugueteras crecieron en diciembre un 2,9%. La feria de Nuremberg estará abierta hasta el domingo con la presencia de más de 130 empresas españolas.