TRAGALUZ Las fachadas de Alcoy se ponen a tono El primer gran festival de Cultura Urbana que se celebra desde los años noventa arranca con una semana de talleres, hip hop, skate y murales de grande y pequeño formato que invadirá de arte la ciudad viernes, 21 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (20/09/2018) Tragaluz comienza su cuarta temporada pisando fuerte. Hemos invitado al artista callejero Vincent Company, promotor de la primera muestra de Arte Urbano que llega a la ciudad después de mucho tiempo. Las fachadas de Alcoy servirán de recipiente para volcar los murales de gran formato que, artistas de la talla de Dulk o Fasim, imprimirán en los diferentes barrios. La gente de Urban Skills se lo ha trabajado, y mucho, sin olvidar el gran apoyo del Ayuntamiento, desde la Concejalía de Juventud. Además de las grandes obras de arte sin fecha de caducidad que se colgarán en lo que será una galería al aire libre permanente, el programa contempla murales colectivos para el sábado y el domingo últimos de mes, un campeonato de skate, talleres y conciertos a cargo de las chicas de Fem Rap. También habrá pre-party's y una exposición foto documental de los 40 años de arte en la calle, desde 1978 hasta 2018, en la sala Àgora. Os lo contamos todo a través de este Tragaluz, que se abre al nuevo curso 2018-2019.