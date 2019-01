The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Las fiestas 2019 tendrán 13 noches de Entradetes 11 de ellas forman parte del programa oficial entre el 22 de abril al 2 de mayo - El 21 de abril será la popular Entraeta del Berenar y el 3 será la Nit de la Olla del Dia dels Músics viernes, 25 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (25/01/2019) Las fiestas 2019 tendrán 13 noches de Entradetes, 11 de las cuales forman parte del programa oficial previsto entre el 22 de abril y 2 de mayo. El Casal de Sant Jordi ha establecido el calendario provisional de les Entradetes que este año se demora por el retraso de la Semana Santa. El pistoletazo de salida a las noches de fiesta no se producirá hasta el 21 de abril con la Entraeta del Berenar, fuera del reparto oficial, y se prolongará hasta el 3 de mayo, el Día del Musics, que también está fuera de programa. En total serán 69 los desfiles que se podrán ver en las once noches que el Casal ha distribuido por sorteo entre las peticiones de las filaes y primers trons. Una vez más el carrer Sant Nicolau será el que presente mayor actividad con 43 Entradetes solicitadas. Por País Valencià desfilarán 26 filaetes concentradas en seis días. La noche menos activa será la del lunes 22 de abril de momento con los Aragonesos por Sant Nicolau. Las más concurridas serán las noches del viernes 26 y el sábado 27 de abril con 20 filaetes por ambas calles, incluidas escuadras especiales. Los primeros desfiles arrancan a las 22.30 horas y el toque final para las bandas y festers establecido es a las doce y media de la noche.