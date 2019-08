The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Las fiestas de Cocentaina arrancan con el Himno Esta tarde a las 20 horas en el Pla se interpretará la composición de José Insa - Eduardo Bernabéu, clarinetista y director de la Agrupación Musical de Manacor, dirigirá a las bandas - Le seguirá la Nit de l'Olla y las últimas voltetes viernes, 09 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (09/08/2019) Eduardo Bernabéu dirigirá el Himno de Fiestas de Cocentaina. A las 20 horas en la plaza del Pla se interpretará la composición de José Insa con letra de Gerard Mur que inicia las fiestas de Moros y Cristianos contestanas. Bernabéu dirige en la actualidad la Agrupación Musical de Manacor y es profesor de clarinete, además de tener una gran vinculación con el Ateneu Musical de Cocentaina, que le acompañará en el desfile previo que comienza a las 19,15 horas desde la parte alta del Passeig del Comtat. Este desfile de músicos lo abrirá la Colla de Dolçaines i Tabals Mal Passet. El Himno lo interpretarán las bandas de las cuatro filaes de cargo, la de Penáguila, que acompaña a los Contestanos, la de Quatretonda, que va con los Creuats, la Unió Musical Contestana, con los Bereberes Els Borts y la de Beniatjar con la Manta Roja, junto al propio Ateneu Musical. Tras la interpretación del Himno tendrá lugar la Nit de l’olleta contestana en las sedes de las filaes, seguida de las últimas voltetes como ha explicado Hipòlit Borràs, presidente de la Junta de Fiestas. Hasta bien entrada la madrugada habrá una discomóvil en la Avinguda del País Valencià.