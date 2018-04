The examples populate this alert with dummy content

BALANCE "Las fiestas han sido un éxito colectivo" El alcalde, Antoni Francés, valora el esfuerzo del ámbito fester, de la ciudadanía y profesionales en el desarrollo de la Trilogía 2018 miércoles, 25 de abril de 2018 Finalizadas las fiestas, la ciudad inicia su recuperación, tras tres días intensos de celebraciones. Éxito de participación y de organización. En ello coinciden el alcalde, Antoni Francés, y el presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, al cierre de la trilogía para calificar las fiestas. Francés valora el esfuerzo del ámbito fester y de los profesionales y la ciudadanía. "Estas fiestas son un éxito colectivo. Podemos y debemos estar orgullosos". El presidente de la Asociación de San Jorge, Juan José Olcina, se suma a este agradecimiento por la implicación del ámbito fester en unas fiestas que este año han sido muy seguidas y participativas. "Es una fiesta espectacular. la implicación de todas las filaes ha sido fantástica".